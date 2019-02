Kiinalaisvalmistajan uutuusmallissa pop-up-etukamera

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Vivo julkaisi 6,4 tuuman OLED-näytöllä varustetun V15 Pro-mallin. Puhelimessa on reunasta reunaa ulottuva näyttö ilman yläreunan koloa.Etukamera laitteesta kuitenkin löytyy. Kiinalaisvalmistaja on piilottanut 32 megapikselin kameran laitteen sisälle, josta se nousee esiin käytettäessä ja palaa piiloon, kun käyttö loppuu. Laitteen takaa löytyy kolmoiskamera, jossa pääkamerana toimii 48 megapikselin kamera. Lisäksi mukana on 8 megapikselin laajakuvakamera sekä 5 megapikselin kamera syvyyssensorilla varustettuna. Kamerat sijaitsevat allekkain samassa lokerossa, josta etukamera ponnahtaa ylös.Muiden ominaisuuksien osalta puhelimesta löytyy Snapdragon 675-prosessori, näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin, 6 tai 8 gigaa käyttömuistia, 128 gigaa tallennustilaa sekä 3700 mAh:n akku. Käyttöjärjestelmänä laitteessa on Android 9 Pie. Latausportista löytyy laitteen yllätys, eikä se ole positiivinen. Kiinalaisvalmistaja luottaa mallissaan edelleen micro-USB-liitäntään.Laite tulee myyntiin ensiksi Intiassa, jossa sen hinta alkaa 28 990 rupiasta eli noin 350 eurosta. Laitteen saapumisesta Euroopan tai Suomen markkinoille ei ole tietoa.