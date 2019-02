Samsungilla lipsahti – Galaxy S10:n mainos esitettiin televisiossa

käyttämällä mainostoimistolla Norjassa on käynyt kaardinaalivirhe mainosajan ostamisen kanssa. Norjan suurimmalla kaupallisella televisiokanavalla on nimittäin esitetty jo Galaxy S10:n mainoksia, vaikka puhelin esitellään julkisesti tänään illalla (Suomen aikaa).Noin 30 sekuntia pitkä mainos esitettiin Norjan TV2:ssa ja norjan kieltä taitamattomatkin pystyvät ymmärtämään, että siinä markkinoidaan Galaxy S10:tä, suurempaa Galaxy S10+:aa sekä puhelimille suunniteltuja langattomia Galaxy Buds -nappikuulokkeita. Mainoksessa nähdään myös puhelimien keskeisimmät ominaisuudet: puhkaistu näyttö, viisi kameraa, ultraääneen perustuva sormenjälkilukija sekä kaksisuuntainen langaton lataus.Galaxy S10:n esitellään tänään illalla. Puhelinvertailu.comin toimittaja on paikan päällä San Franciscossa Samsungin lehdistötilaisuudessa.