Samsungin taipuvan puhelimen nimi paljastui!

Tänään on Samsungin päivä, sillä korealaisjätti aikoo paljastaa läjän uusia laitteita San Franciscossa pidettävässä lehdistötilaisuudessa. Suurimmat odotukset kohdistuvat Galaxy S10 -mallistoon, mutta luvassa pitäisi olla hieman erikoisempiakin julkistuksia.Galaxy S10:n rinnalle Samsungin odotetaan esittelevän taittuvan älypuhelimen, jota demonstroitiin pikaisesti jo viime syksynä lehdistölle. Tänään Samsungin toivotaan kertovan puhelimen tarkemmista teknisistä tiedoista sekä milloin taipuva puhelin tulee myyntiin. Evan Blassin ansiosta nyt on kuitenkin saatu selville, että taipuvan puhelimen nimeksi tulee Galaxy Fold.Galaxy Foldin erityispiirre on siis se, että laite voidaan taittaa lompakon tavoin kiinni puhelimeksi ja avattuna se toimii tablet-kokoluokan laitteena. Puhelimen hinnan odotetaan olevan kuitenkin sen verran korkea, että se karkottanee suuren osan asiakaskunnasta. Toisaalta puhelimen tuotantovolyymitkin ovat alhaiset, joten Samsungin tavoitteena ei edes ole myydä puhelinta suurille massoille.