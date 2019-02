Samsung muutti suuntaa – Bixby-painiketta voi kustomoida

-avustaja on ollut kiinteä osa Galaxy S -sarjan puhelimia S8-mallista lähtien. Se on ollut jopa niin kiinteä, että ominaisuutta varten on lisätty puhelimeen kiinteä painike, jonka painaminen aktivoi Bixbyn.Kustomointipiireissä ollaan oltu kuitenkin ärsyyntyneitä siitä, että Samsung ei ole antanut käyttäjille mahdollisuutta mukauttaa painikkeen toimintaa. Joku voi kokea Bixbyn turhaksi ominaisuudeksi, minkä takia hän voisi käyttää painiketta jonkun muun sovelluksen pika-aktivointiin. Kustomointi oli mahdollista hetken aikaan Galaxy S8:ssa, mutta Samsung esti tämän varsin nopeasti.Galaxy S10:ssä Samsung on kuitenkin tehnyt myönnytyksen kustomoijille, sillä asetusten kautta näppäimelle voi määrittää erilaisia toimintoja. Lisäksi käyttäjä voi määrittää painikkeelle toisen toiminnon, kun sitä painetaan kaksi kertaa. Bixbyä ei voi kokonaan ohittaa, sillä painikkeen pitkään painaminen aktivoi aina avustajan. Mikäli kaksoispainallukselle tai yksinkertaiselle painallukselle ei määritä mitään toimintoa, käynnistyy Bixby oletuksena.