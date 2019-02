Samsungin uutuudet ensikäsittelyssä: Galaxy S10, Galaxy Buds ja Galaxy Watch Active

Laitteet vasemmalta oikealle Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy S10 (takana puolestaan päinvastaisessa järjestyksessä)

Samsung esitteli eilen illalla Suomen aikaa San Franciscossa kymmenen Galaxy-vuoden kunniaksi uutuuslaitteita. Ilta oli totisesti täynnä uutuuksia, jotka kattoivat niin puettavaa teknologiaa, älypuhelimia kuin jopa uudenlaisia aluevaltauksiakin.Illan odotetuinta antia olivat uudet Galaxy S10 -älypuhelimet, joista pitkälti kaikki tiedettiinkin etukäteen. Laitteiden tekniikassa ei ole tapahtunut kovinkaan isoja harppauksia, mutta uutta oli silti tarjolla mukavasti.Näyttöjen osalta Galaxy S10 -puhelimissa siirryttiin entistä suurempiin ja enemmän etupaneelia täyttäviin näyttöihin. Ensikokemusten perusteella pienemmät laitteista ovat paitsi helpompia käyttää niin yhden etukameran kokoisen aukon takia paremman näköisiä kuin suuri Galaxy S10+.Myöskään esimerkiksi yläreunuksessa ei jouduttu antamaan periksi pienemmässä ja halvemmassa S10e-mallissa, vaan sen minikokoisen kuulokeritilän sisältävä yläreunus oli silmämääräisesti isoveljien kanssa samalla viivalla, vaikka kokoeroa on melkoisesti erityisesti S10+:aan (kuvat alla).Näyttö tosin ei ole S10e:ssä Infinity Display -mallia, jossa se kaartuisi reunoille.Liki kaikessa tekniikassa on menty eteenpäin ja tästä kertovat muun muassa isommat RAM-muisti ja tallennustilalukemat, kameran parhaimmillaan viisi linssiä (mukaanlukien etu- ja takakamerat) ja HDR10+-tuki sekä entistä jopa 25% parempi akkukesto.Akkua pääsee lisäksi hyväksikäyttämään uuden kaksisuuntaisen latauksen avulla, joka mahdollistaa muiden Qi-laitteiden latauksen Galaxy S10 -akkua hyväksikäyttämällä.Galaxy S10:stä ja S10+:sta löytyy lisäksi kovasti huhuttu ultraääneen perustuva sormenjälkilukija, jonka toimii suhteellisen nopeasti, mutta ei kuitenkaan päässyt käytettävyydessä vieläkään perinteisemmän sormenjälkilukijan tasolle. Valitettavasti lukijan testit keskeytettiin Samsungin toimesta, sillä testilaitteisiin ei kuulemma saanut laittaa lukitusta, jotta muutkin voivat käyttää laitetta tämän jälkeen. Laitteiden tärkeintä antia oli kuitenkin koko kolmikosta löytyvä One UI. Samsungin uusi käyttöliittymä mahdollistaa nyt sekä elepohjaisen että perinteisen käyttöliittymän ja koko ilmettä on muokattu erittäin paljon modernipaan ja vähemmän häiritsevään suuntaan.One UI vaikuttikin testien perusteella aivan loistavalta tekeleeltä, eritoten kun Samsungin käyttöliittymissä vuosien ajan ilmenneet pienet nitkuttelut loistivat poissaolollaan. Se on kuitenkin edelleen tunnistettavissa Samsungin käyttöliittymäksi, mutta kenties ensimmäistä kertaa siinä ei tarvitse olla negatiivista konnotaatiota.One UI:n yksi tärkeimpiä piirteitä on sen uusi kaksijakoinen design. Käyttöliittymä on jaettu selkeästi kahtia, joista alaosassa on interaktiivinen osa ja yläpuolella visuaalinen puoli. Näin ollen käyttöliittymän interaktiivisiin osiin pääsee helpommin käsiksi yhdelläkin kädellä, joka on entistä tärkeämpi näyttökokojen kasvettua.Galaxy-laitteiden kylkeen oli tarjolla myös muutamat uudet lisälaitteet. Langattomat Galaxy Buds -kuulokkeet julkistettiin odotetusti muutamalla eri värivaihtoehdolla. Niiden tärkein ominaisuus on todennäköisesti langaton lataus, jota voi hyväksikäyttää S10 kaksisuuntaisen latauksen kanssa.Kuulokkeet vaikuttivat kevyiltä, joskin niiden kotelo oli erittäin liukas, niinpä se liukastelikin paitsi testaajien käsissä niin jopa Samsungin osaavissa käsissä ja S10:n liukkaalle lasipinnalle asettaessa.Testialueella oli lisäksi myös uusi Galaxy Watch -älykello. Suhteellisen pienikokoinen, joskin vielä selkeästi perinteistä kelloa paksumpi laite tarjoaa kivan värinäytön, jonka käyttöliittymässä on eittämättä otettu oppia Applen suunnalta. Myös älykello tukee langatonta latausta ja sen lisäksi se lukittuu magneetilla kiinni laturiin.Valitettavasti monet mielenkiintoisimmista laitteista eivät olleet kokeiltavissa ollenkaan hands-on-alueella, joten niin Galaxy Fold, Galaxy S10 5G kuin peräti Galaxy Fit:kin jäivät vielä kokeilematta.