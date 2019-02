Intelin 5G-modeemit eivät ehdi tämän vuoden puhelimiin

Puolijohdejättimukaan markkinoille ei ole tulossa tämän vuoden aikana puhelimia, joissa käytettäisiin sen kehittämiä 5G-modeemeja. Näin ollen Qualcommilta jää yksi tärkeä kilpailija pois pelistä täksi vuodeksi.Sen sijaan Intel on luottavainen sen suhteen, että ensimmäiset sen 5G-modeemeja käyttävät kuluttajatuotteet tulevat saataville vuoden 2020 aikana . Älypuhelimissa Intelin modeemeja käyttää lähinnä Apple, joten iPhoneissa 5G-modeemeja käytettäneen aikaisintaan vuonna 2020. Näin on aikaisemmin huhuttukin.Ongelma ensimmäisen sukupolven 5G-modeemeissa on suuri lämmöntuotto ja sitä kautta korkea virrankulutus. Edellä mainittujen huhujen mukaan nämä ongelmat ovat olleet myös syynä sille, miksi Apple ei aio kiirehtiä 5G:n kanssa. Markkinoilla ei myöskään ole välttämättä vielä tämän vuoden aikana kovinkaan suurta kysyntää 5G-puhelimille, koska operaattorit ovat vasta aloittaneet verkkojen rakentamisen.Intelin mukaan sen yhteistyökumppanit saavat 5G-modeemit testattavaksi vielä tämän vuoden aikana.