Apple Watch oppii seuraamaan unta – Miten käy kellon lataamisen?

käyttäjät ovat saattaneet rutinoitua käyttämään älykelloa päivisin ja lataamaan sitä öisin – aivan kuten älypuhelintakin. Kello ei tällaisessa käytössä sovellu oikein hyvin unen laadun tai määrän seurantaan, mutta Apple on kuitenkin tällaista ominaisuutta rakentamassa älykelloonsa.Uudesta uniseurannasta uutisoi Bloomberg , jonka mukaan Apple on testannut sitä jo muutaman kuukauden ajan. Ominaisuus on seuraavaksi etenemässä testausvaiheeseen, jossa päätetään soveltuuko se osaksi Apple Watchin ominaisuusluetteloa vaiko ei. Mikäli kaikki menee suunnitellusti, se voitaisiin lisätä Watchiin vuonna 2020.Jotta ominaisuus olisi todellisuudessa hyödyllinen, tulisi Applen ratkaista edellä mainittu akkukestoon ja lataamiseen liittyvä ongelma. Kellon akun pitäisi kestää usemman päivän ajan tai sen lataaminen täyteen pitäisi tapahtua hyvin nopeasti ja vaivattomasti.Apple on hankkinut unen mittaamiseen liittyvää tietotaitoa Suomesta. Yhtiö osti nimittäin Bedditin vuonna 2017.