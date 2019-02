Samsung julkaisi 379 euroa maksavan Galaxy A50-puhelimen

Samsung esitteli eilen Galaxy A50 -älypuhelimen keskihintaluokkaan.Galaxy A50 tarjoaa kuluttajille pääsyn Samsungin Galaxy-ekosysteemin toimintoihin mukaan lukien Samsung Health- ja Bixby-palveluihin. Puhelimessa on reunasta reunaan ulottuva 6,4 tuuman Super AMOLED -näyttö, kolmoiskamera 25MP pääkameralla, laajakuvalinssillä sekä syvyyskameralla. Lisäksi mukana on näyttöön upotettu sormenjälkilukija sekä 4000 mAh:n akku.– Pyrimme aina tuomaan markkinoille merkityksellisiä innovaatioita, jotka tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden parempaan mobiilikokemukseen. Ihmisten tapa kommunikoida muuttuu jatkuvasti, ja älypuhelinten on pysyttävä kehityksessä mukana. Uusi Galaxy A50 tarjoaa parannuksia niihin ydinominaisuuksiin, jotka tukevat moderneja vuorovaikutustapoja, sanoo Suomen mobiililiiketoiminnan johtajaGalaxy A50 tulee myyntiin Suomessa värivaihtoehtoinaan musta, valkoinen, sininen ja coral. Sen myynti alkaa maaliskuun aikana ja sen suositushinta on 379 euroa.Näyttö: 6,4" FHD+ 1080 x 2340 Super AMOLEDMitat: 158,5 x 74,7 x 7,7mmSuoritin: Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHzKamera: Etu: 25MP f/2.0 Taka: 25MP f/1.7, 5MP f/2.2, 8MP f/2.2Muisti: 4/6 GB RAMTallennustila: 64/128 GB sisäistä tallenustilaa, tuki 512 GB:n MicroSD-korteilleAkku: 4000 mAhMuuta: Näyttöön upotettu sormenjälkilukija, pikalataus, Bixby Vision, Bixby Voice, Bixby Home, Bixby Reminder