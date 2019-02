Nuorten suosikkisovellus ylitti huiman rajapyykin

Nuorten suosima videosovellus TikTok on sovellusanalyysiyhtiö Sensor Towerin mukaan ylittänyt miljardin latauksen rajan.Kiinalaisen ByteDance yhtiön omistama videosovellusta on ladattu maailmanlaajuisesti yli miljardi kertaa. Sensor Towerin mukaan sovellus sai esimerkiksi tammikuun aikana yli 71 miljoonaa uutta käyttäjää. Luvuissa ei ole edes mukana sovelluksen Androidin kiinalaisversion latausmääriä. Kiinassa suosittu sovellus on nimeltään Douyin.Sovellusten asennusmäärät ei tietenkään ole tärkein mittari sovelluksen suosiota mitatessa, mutta luvut alleviivaavat TikTokin räjähdysmäistä kasvua. Sovellus on esimerkiksi kolmanneksi suosituin sovellus tällä hetkellä Applen Suomen App Storessa. Edellä ovat vain Facebookin omistama WhatsApp sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) sovellus.Sovelluksen suosio on ollut niin huimaa, että Facebook vastasi sen antamaan haasteeseen julkaisemalla oman kopion sovelluksesta. Viime marraskuussa julkaistiin Lasso-sovellus, joka ei kuitenkaan ole vielä maailmanlaajuisesti saatavilla. Esimerkiksi Suomen App Storesta sekä Googlen Play-kaupasta sitä ei vielä löydy.