Galaxyjen Bixby-napin toiminnot saa nyt vaihdettua

Samsung esitteli viime viikolla uudet Galaxy S10 -huippumallit, jotka toivat paljon uutta kymmenvuotisen laitesarjan ominaisuuksiin.Vastaanotto Galaxy S10:lle onkin ollut varsin positiivinen, mutta eipä julkaisua ilman jotain negatiivistakin. Monet ovat valitelleet, että Samsungin huippulaitteessa on jälleen erillinen Bixby-nappi, joka aukaisee korealaisyhtiön oman ääniavustajan.Onneksi huomattavasti Googlen Assistantia heikommin toimiva virtuaaliavustaja ei ole yhtä häiritsevä tällä kertaa, sillä napin toimintoja voi päivityksen ansiosta vaihtaa. Bixbyn voi asettaa avautumaan vasta kaksoispainalluksella, joka vähentää virhepainalluksia.Esimerkiksi taskulampun voi puolestaan pistää Bixbyn tilalle yksittäiseen painallukseen.Tämän lisäksi XDA-sivustolla on julkaistu epävirallinen ohjelma, jonka avulla Bixbystä pääsee kokonaan eroon ja tilalle saa esimerkiksi Google Assistantin.Tietysti tämän käyttäminen on täysin omalla vastuulla, sillä se ei ole virallinen Samsungin päivitys.Galaxy S10:n lisäksi ohjelma toimii myös XDA:n mukaan Galaxy S9:llä, Note 9:llä ja Note 8:lla.