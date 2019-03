Androidia käyttävät-velhot saavat hyppysiinsä uuden kätevän työkalun , jolla on mahdollista muuntaa paperille tulostettuja taulukoita digitaaliseen muotoon.Microsoft on nimittäin lisäämässä Excelin Android-sovellukseen konenäköä hyödyntävän merkintunnistuksen, joka osaa tehdä Excel-taulukoita suoraan valokuvasta. Käytännössä siis voit ottaa valokuvan paperille tulostetusta taulukosta, minkä jälkeen Excel muuntaa taulukon muokattavaksi xls-tiedostoksi.Ominaisuus on tarjolla ainoastaan Microsoft 365 -tilaajille. Microsoftin tarkoituksena on lisätä sama ominaisuus myöhemmin myös Excelin iOS-sovellukseen.