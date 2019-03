Galaxy S10 pistettiin palasiksi – Tältä se näyttää sisältä

Huomenna Suomessa myyntiin tulevat- ja-älypuhelimet on pistetty iFixitin laboratoriossa jo palasiksi . Artikkeli tarjoaa tee se itse -fiksareille ensi käden tietoa siitä, miten puhelin on koottu ja mitä asioita puhelimen korjauksessa kannattaa erityisesti ottaa huomioon. Meille muille artikkeli tarjoaa hauskanpuhelimen rakenteeseen.Rakenteellisestijaeivät poikkea Samsungin aiemmista S-sarjan puhelimista erityisen paljoa, mutta yhden muutoksen iFixit havaitsi: uutuuksissa käytetään aiempaa järeämpää-putkistoa, joka viilentää voimakkaasti lämpeneviä komponentteja. Lisäksi näytön taustassa on kuparia ja grafiittia, jotka niin ikään parantavat lämmön johtumista.Erityisen hyvää arvostelua puhelin ei saa kuitenkaan korjausmielessä, iFixit antoi puhelimelle arvosanan 3/10. Plussaa Galaxy S10 sai yksinkertaisista ruuveista ja modulaarisesta rakenteesta. Huonoja puolia ovat liiman runsas käyttö, latausportin juottaminen kiinni runkoon sekä näytön ja akun vaihdon hankaluus.