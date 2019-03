Lähes viiden vuoden odotus on päättynyt – PS4 Remote Play julkaistiin iPhonelle

Yleensä mobiilisovelluskehityksen kaava on ollut se, että iPhonelle ja iPadille julkaistaan sovellus ensin ja vasta sen jälkeen panostetaan Android-sovelluksiin. Sonylla kaava on käännetty päälaelleen, sillä PS4 Remote Play -sovellus on vasta nyt julkaistu iOS-laitteille.Sony kehittää itse Android-puhelimia, joten tässä mielessä-strategia tuntuu itsestään selvältä – olisihan hölmöä jos PS4-sovelluksia ei löytyisi lainkaan yhtiön omille puhelimille. Ihmetystä kuitenkin herättää iOS-sovelluksen kehityksen hitaus: PS4 Remote Play julkaistaan iOS:lle neljä ja puoli vuotta Android-sovelluksen jälkeen.PC:lle ja Macille sovellus on ollut saatavilla jo kolmen vuoden ajan.PS4 Remote Play -sovelluksen idea löytyy ohjelman nimestä: se mahdollistaa PS4-pelien pelaamisen etänä toisella laitteella. Pelaajan tulee vain sovelluksen asentamisen jälkeen parittaa PS4-konsoli ja puhelin. PS4 Remote Playn voi ladata omalle iPhonelle täältä