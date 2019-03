Asensitko sinä? Haittaohjelma levisi salakavalasti 150 miljoonaan Android-laitteeseen

Vaikkayrittää parhaansa mukaan pitää-sovelluskauppansa puhtaana haittaohjelmista, niin silloin tällöin nettijätilläkin käy hassusti. Tällä kertaa kävi vähän isommin, sillä tietoturvayhtiö Check Pointin mukaan Google Playn kautta eräs haittaohjelma pääsi leviämään jopa 150 miljoonaan laitteeseen.SimBad-haittaohjelman levittämiseen käytettiin useita Android-sovelluksia, mikä osaltaan selittää sen miten haittaohjelma on päässyt leviämään niin laajasti huomaamatta. SimBadin avulla hyökkääjä pystyy luomaan tietokalastelusivuja käyttäjälle esitettäväksi, minkä lisäksi hyökkääjä pystyy asentamaan saastuneeseen laitteeseen lisää haittaohjelmia.Haittaohjelma löytyi tyypillisesti erilaisista simulaatiopeleistä. Selvästi suosituin oli Snow Heavy Excavator Simulator, mutta sen lisäksi haittakoodia löytyi seuraavista peleistä: Real Tractor Farming Simulator, Heavy Mountain Bus Simulator 2018, Hummer taxi limo simulator, Excavator Wrecking Ball Demolition Simulator, ja Sea Animals Truck Transport Simulator. Jos puhelimestasi löytyy jokin simulaattoripeli, niin kannattaa tarkistaa ettei se löydy tältä listalta . Jos peli on listalla, on sisältää se haittakoodia ja tulee poistaa heti.