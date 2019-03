Apple osti tekoälyosaamista – Yrittää ymmärtää sinua paremmin mistä olet kiinnostunut

tekoälypomona aiemmin toimineennostaminenjohtokuntaan oli selkeä indikaatio sille, että Cupertinossa on päätetty satsata todenteolla tekoälyyn ja koneoppimiseen. Satsaukset näkyvät myös Applen yritysostoissa.on päätynyt ostamaan kalifornialaiset-kasvuyrityksen, jonka perustivat kolme Googlella aiemmin työskennellyttä ohjelmistoinsinööriä.Laserliken kehittämäei ajatuksena ole mitenkään uusi tai edistyksellinen, sillä käyttäjien mielenkiintoon perustuvia kuratointipalveluita on kehitetty Internetin alkuajoista lähtien. Laserliken tavoitteena on kuitenkin tuoda käyttäjien saataville sellaisia kiinnostavia uutisia, jotka eivät tule heidän peruslähteiden kautta ilmi. Sovellus siis yrittää tietää käyttäjää paremmin mistä hän on milloinkin kiinnostunut.Musiikkiuutisista kiinnostunut ei välttämättä törmää koskaan fiidissään uutiseen, joka koskee hänen omistaman automallin takaisinkutsua. Laserliken tavoitteena on tuoda tällaisia uutisia käyttäjän fiidiin. Teknologiaa saatetaan hyödyntää niin Sirissä kuin Apple Newsissäkin. Voi myös olla, että yrityskaupat tehtiin puhtaasti Laserliken yleisen osaamiseen hankkimiseksi.