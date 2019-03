Microsoft julkaisee Xbox Liven Androidille ja iOS:lle

GDC-pelikehittäjätapahtuman alla on kertonut aikeistaan julkaistaAndroidille ja iOS:lle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että iOS- ja Android-pelien kehittäjät voivat hyödyntää Xbox Liven taustapalveluita osana peliään.Xbox Liveä pelikehittäjät voivat hyödyntää saavutusten seurantaan sekä muiden yhteisöllisten ominaisuuksien toteuttamiseen. Joissain nykyisissä mobiilipeleissä hyödynnetään jo Xbox Liveä, mutta pelit ovat olleet Microsoft Studiosin käsialaa. Nyt kuka tahansa pelikehittäjä voi yhdistää pelin Xbox Liveen.Xbox Liven edut tulevat ehkä parhaiten esiin-peleissä, kun pelin etenemistä voidaan seurata yhtenäisesti kaikilla alustoilla. Esimerkkinä Xbox Liven hyödyntämisestä Microsoft antaa Minecraftin, jonka laaja Xbox Live -tuki on yhdistänyt eri laitteilla peliä pelaavat.Microsoftin mukaan sen aikeena on tuoda Xbox Live mahdollisimman monelle alustalle. Tämä tarkoittaa sitä, että Xbox Live saatetaan jonain päivänä nähdä myös PS4- ja Nintendo Switch -peleissä.