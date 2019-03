Snapchatille julkaistaan oma pelialusta

Snapchatin kehittäjä Snap valmistautuu julkaisemaan oman pelialustansa, kertoo Cheddar . Pelialustan julkaisu tapahtuu tietojen mukaan ensi kuussa järjestettävässä ensimmäisessä Snapin kehittäjätapahtumassa.Pelialusta tunnetaan yhtiön sisällä koodinimellä Project Cognac, ja se tulee alkuun sisältämään vain kourallisen pelejä, joita on kehitetty kolmansien osapuolten toimesta. Pelit on kehitetty toimimaan Snapchatin sisällä, ja ovat todennäköisesti siis saatavilla yksinoikeudella vain Snapchatin pelialustalle.Project Cognacin lisäksi tapahtumassa esitellään myös mm. Snapchatin omaa videotuotantoa, kuten televisio-ohjelmia. Itse tapahtuman sloganina on "Less talk. More play." eli vähemmän puhetta, enemmän pelaamista, joka viittaa erityisesti pelisisältöön.Snapchat on hiljattain sijoittanut pelikehittäjiin ja yhtiön omistajissa on kymmenen prosentin osuudella kiinalaisjätti Tencent, jolla on vahva pelitausta. Sen yksi suosituimmista peleistä on mobiilipeleissä suosion huipulle noussut PUBG Mobile ja lisäksi yhtiö omistaa mm. League of Legendsin tehneen Riot Gamesin.