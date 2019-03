Älä turhaan odota 5G:tä iPhoneen tänä vuonna

Applen tämän vuoden iPhone on vielä noin puolen vuoden päässä, mutta tuttuun tapana jo tässä vaiheessa tulevista laitteista huhutaan jatkuvasti.Useat Android-valmistajat ovat kertoneet tai vähintäänkin vihjanneet, että ne tulevat julkaisemaan ensimmäiset 5G-verkkoja tukevat laitteet tänä vuonna. Esimerkiksi Samsungin Galaxy S10:stä on tulossa kesällä 5G-versio.Appleltakin on odotettu 5G:llä varustettua iPhonea loppuvuodesta, mutta näin ei kuitenkaan ole tapahtumassa. Apple näet luottaa modeemipiirien osalta yhdysvaltalaiseen Inteliin, joka puolestaan ei saa 5G piirejä valmiiksi ennen ensi vuotta. DigiTimesin mukaan Intel on vasta aloittamassa oman 5G-piirinsä suunnnittelun ja saa sen valmiiksi tuotantoon vasta ensi vuonna. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Qualcommilla on tarjota tässä vaiheessa jo toisen sukupolven 5G-piiri X55.Loppuvuodesta Intel kertoi, että 5G-piiri on tarkoitus saada valmiiksi laitevalmistajille loppuvuodesta 2019.Voi tietysti olla, että Apple päättää vaihtaa 5G-piirien toimittajaa, mutta niin tuskin tapahtuu vielä tänä vuonna sillä Intelin kanssa sopimukset ovat jo tälle vuodelle tehty. Huhujen mukaan Intelillä olisi jo vahva asema 5G-piirinkin osalta, mutta periaatteessa mahdollista on, että Intelin kilpailijat, kuten Qualcomm tai MediaTek, toimittavat Applelle 5G-piirin ensi vuoden iPhone-malleihin.Applen ja Qualcommin välit ovat tosin melkoisen tulehtuneita patenttiriitojen takia ja MediaTek tunnetaan paremmin halvempien puhelinten komponenteista, joten todennäköisyydet niiden piirien päätymisestä iPhoneen ovat pienet.Muista 5G-modeemien valmistajista Samsung ja Huawein keskittynevät vain omiin laitteisiinsa.Vaikuttaa siltä, että Apple on jälleen viimeisten joukossa ottamassa käyttöön uuden sukupolven modeemiteknologiaa. Näin kävi myös 4G:n kanssa, joka saapui iPhoneen vasta vuonna 2012 iPhone 5:n myötä.