Edullisempien Pixel-puhelimien tietoja paljastui – Myyntiin keväällä

Viime syksynä esiteltyjen-älypuhelimien jatkoksi on tulossakaksi hieman edullisempaa ja teknisesti keskitasoisempaa puhelinta. Nyt näiden puhelimien nimetkin ovat paljastuneet, vaikkei vielä tiedetäkään koska ne tulevat saataville.Aiemmin puhelimista on käytetty Pixel 3 Lite -nimeä, mutta Androidin uusimmissa koontiversioissa laitteista käytetään nimiä Pixel 3a ja Pixel 3a XL. 9to5Google-verkkosivuston lähteiden mukaan nämä uudet nimet tulevat myös olemaan laitteiden lopulliset markkinointinimet.9to5Googlen lähteet myös paljastivat puhelimien teknisiä tietoja. Google Pixel 3a:n ja Pixel 3a XL:n näyttöjen koot ovat 5,6 ja 6 tuumaa. Ensinnä mainitusta tiedetään myös, että näytön tarkkuus on 2220x1080 pikseliä ja näytön paneeliteknologia on OLED. Järjestelmäpiirinä käytetään Qualcommin Snapdragon 670:tä ja käyttömuistia on neljä gigatavua. Etukamerassa on kahdeksan megapikselin kenno ja takapuolelta löytyy 12 megapikselin kenno. Akku on kooltaan 3000 milliampeerituntia.Android Policen mukaan puhelimet tulisivat myyntiin kevään aikana.