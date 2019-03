Tällaisesta prototyypistä iPhone kehittyi alun perin

javälisen patenttiriidan käsittely Yhdysvalloissa paljasti paljon saloja alkuperäisen iPhonen kehityshistoriasta. The Verge on päässyt käsiksi kuitenkin yhteen salattuun kruununjalokiveen: alkuperäisen iPhonen prototyypin kehityksessä käytettyyn laitealustaan. Kuvat kertovat millaisesta lähtökohdista Apple lähti liikkeelle päätyen tunnettuihin lopputuloksiin.Kuvissa näkyy kookas punasävytteinen piirilevy, josta löytyy testaukseen tarvittavat kaikki komponentit ja liitännät. Koska kyseessä on testaukseen ja kehitykseen käytetty laitealusta, ei sen tarkoituksena ole olla mahdollisimman valmis kaupallinen tuote. Piirilevyltä löytyy pieni näyttö, kotinäppäin, kamera, prosessori, tallennusmuistia, lähiverkkoliitännät, komposiittiliitännät, 30-pinninen liitin ja niin edelleen.The Vergen kuvissa näkyvässä laitteessa on siis iPhonen näyttö, mutta aiemmin on jo paljastunut, ettei kaikissa vastaavissa testialustoissa ollut lainkaan näyttöä. Tällä haluttiin varmistaa se, ettei kehitteillä olevan puhelimen yksityiskohtia paljastu julkisuuteen. Kuvissa näkyvää alustaa käytettiin vuosina 2006–2007 iPhonen julkistukseen asti.