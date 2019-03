Apple julkaisee vihdoinkin sen – AirPowerin piti tulla jo viime vuonna

harvemmin esitteleeosoittautuvia tuotteita, mutta vuonna 2017 esiteltystä-latausalustasta on näyttänyt tulevan sellainen. Alun perin latausalustan piti tulla myyntiin vuonna 2018, mutta se ei ole vieläkään myynnissä. Wall Street Journalin mukaan AirPower-latausalusta saattaisi vihdoin olevan tulossa markkinoille, sillä Applen kerrotaan antaneen luvan tuotteen tuotannon aloittamiseksi. AirPowerin avulla käyttäjä voisi ladata langattomasti uusimpia iPhoneja, Apple Watchia sekä uusien AirPods-kuulokkeiden suojakoteloa – samanaikaisesti.Latausalustan julkaisun ongelmana on ilmeisesti ollut ylikuumeneminen, kun ladattavana on useampia laitteita. Apple ei ole toistaiseksi päivittänyt AirPowerin julkaisuaikataulua, joten julkaisu vuodelle 2018 on edelleen virallisesti voimassa – vaikkei niin koskaan käynytkään.