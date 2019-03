Applelta tulossa uusi pelipalvelu – Kuukausimaksulla pääset käsiksi maksullisiin peleihin

Huomenna järjestettävässä lehdistötilaisuudessasaattaa yllättää paljastamalla uuden pelipalvelun . Kyse ei ole kuitenkaan Googlen Stadian tai Microsoftin xCloudin kaltaisesta suoratoistopalvelusta, vaan Applen mielissä on ollut edistää maksullisten pelien suosiota.Käytännössä Apple on kehittänyt pelipalvelua, joka paketoisi yhteen pakettiin App Storesta löytyvät maksulliset pelit. Pelaajat voisivat yhdellä kuukausimaksulla saada oikeuden pelata kaikkia pelejä niin paljon kuin he vain haluavat. Apple jakaisi palvelun tuottamat rahat pelikehittäjille peleissä käytetyn ajan perusteella. Samankaltaista liikevaihtojakomallia käytetään esimerkiksi musiikkipalveluissa.Palvelun ulkopuolella jäisivät todennäköisesti freemium-liiketoimintamalliin pohjautuvat pelit – eli käytännössä App Storen suosituimmat pelit. Apple käy parhaillaan neuvotteluita pelikehittäjien kanssa palvelun lanseeraamiseksi. Voi olla, että Apple esittelee sen jo huomenna tai säästelee yllätystä WWDC:hen asti.