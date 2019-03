Huawei esitteli uuden sukupolven kamerapuhelimet: Tässä ovat P30 ja P30 Pro

HUAWEI P30

HUAWEI P30 PRO



Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Huawei on tänään esitellyt kaksi uutta huippupuhelinta. Yhtiön P-sarja jatkuu nyt P30 ja P30 Pro -malleilla, joiden erityisosaamiseen kuuluu jälleen kamerat.Pariisissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa esitellyt laitteet tarjoavat kolmoiskamerat, joiden avulla kuvaus onnistuu läheltä ja kaukaa. Laitteiden muukin tekniikka on odotetusti kohdallaan, kuten huippulaitteelta saattaa odottaa.Laitteista kallimpi ja suurempi, P30 Pro, tarjoaa 6,47 tuuman OLED-näytön, 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia, 128 tai 256 gigatavua muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa, 4200 milliampeeritunnin pikaladattavan akun, IP68-suojauksen, sekä kolmoiskameran, josta löytyy 40 megapikselin nk. SuperSpectrum-ykköskamera, 20 megapikselin laajakulmakamera sekä 8 megapikselin 5x zoom-kamera.Huawei P30 teknisiin ominaisuuksiin kuuluu puolestaan 6,1 tuuman OLED-näyttö, 6 Gt muistia, 128 Gt tallennustilaa, 3650 mAh pikaladattava akku, IP53-suojaus sekä samankaltainen kolmoiskamera, jossa 40 megapikselin pääkameran lisäksi 16 megapikselin laajakulma- ja 8 megapikselin telefotokamera.Molemmista löytyy aiemmin esitellystä Mate 20 Pro -laitteesta löytyvä 7 nanometrin tekniikalla valmistettu Kirin 980 -järjestelmäpiiri, 32 MP selfie-kamera sekä näyttön sisään sijoitettu sormenjälkilukija.Hintaa P30:lla on 699 euroa (6 Gt + 128 Gt) ja P30 Pro:lla 849 euroa (6 Gt + 128 Gt) tai 949 euroa (8 Gt + 256 Gt). Laitteet saapuivat myyntiin Suomessa heti tänään kolmella eri värivaihtoehdolla (musta, kristalli ja revontuli).