on vuosien ajan julkaissut kvartaalin loputtua tulosohjauksen, jolla rauhoitellaan sijoittajien spekulaatioita kertomalla arviot menneen kolmen kuukauden liikevaihdosta ja voitosta. Tällä kertaa Samsung on joutunut antamaan tulosvaroituksen ja kertomaan ohjeistuksen jo ennen kuin kvartaali on edes ohi.Talouden heikkenemisen syynä on muistipiirien alentunut kysyntä sekä muistipiirien ja näyttöjen laskenut hinta. Samojen ongelmien kanssa ovat taistelleet muutkin komponenttivalmistajat, joten Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota näyttää vaikuttavan edelleen negatiivisesti teknologiayrityksiin. Heikentynyt suhdanne alkoi jo viime vuoden lopulla, minkä takia Applekin joutui antamaan historiallisen tulosvaroituksen.Vaikka Yhdysvallat ja Kiina ovat lähentyneet neuvotteluissa toisiaan, ei kauppasotaa olla saatu silti loppumaan. Alun perin Kiinan ja Yhdysvaltojen johtajien piti tavata maaliskuun alkuun mennessä, mutta sittemmin määränpäivää siirrettiin maaliskuulle. Nyt vaikuttaisi siltä, että johdon tapaamista voidaan joutua odottamaan kesään asti. Voi siis olla, että teknologiayrityksillä on edessä vielä yksi haastava kvartaali.