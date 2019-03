Apple peruutti tuotejulkaisun – Harvinainen epäonnistuminen

Vielä viikko sitten huhuttiin, ettäon vihdoin antanut sopimusvalmistajilleen luvan aloittaa-latausalustan tuotannon. Nyt on kuitenkin selvinnyt, että on käynyt täysin päinvastoin: AirPower on nyt virallisesti hyllytetty, eikä sitä aiota enää julkaista.Applen laitteistosuunnittelun johtaja kertoi TechCrunchille , ettei AirPowerin kehityksessä päästy Applen vaatimalle laatutasolle, minkä takia projekti on peruttu kokonaan. Vuoden 2017 lopulla esitellyn latausalustan piti tulla markkinoille vuoden 2018 aikana, mutta tiedetysti sitä ei ole näkynyt kauppojen hyllyllä lainkaan.AirPowerin ongelmaksi osoittautui ilmeisesti kolmen käämin tuottama lämpöenergia, joka kuumensi laitetta liiaksi. Alustan piti kyetä lataamaan kolmea eri laitetta samaan aikaan.Apple julkaisee harvemmin, joten AirPower jää varmasti pitkäksi aikaa jonkinlaiseksi esimerkiksi Applen insinöörien kuolevaisuudesta.