Pudotusvertailussa Samsung Galaxy S10+ ja iPhone XS Max

Huippupuhelinten design-osastoilla on päädytty viimeisten parin vuoden aikana melkoisen tasapaksusti samankaltaiseen ratkaisuun taukoamatta. Tyypillisin huipputason älypuhelimen design on tietysti nk. glass sandwich, joka tarjoaa lasia edessä ja takana.



Vaikka kyseessä on tietysti Gorilla-lasia ja useimmissa tapauksissa tietysti saatavilla olevista versioista se uusin sukupolvin, joka tarjoaa parasta suojaa vahingoilta, niin kyseessä on edelleen lasi.

Niinpä erityisesti laitteen pudottaminen on erittäin pelottava kokemus, joka useissa tapauksissa päätyy lasin rikkoontumiseen mikäli puhelinta ei ole päällystänyt esimerkiksi suojakuorilla.



Kahden markkinoiden suosituimman glass sandwich -laitteen kestävyyttä on testattu PhoneBuffin toimesta. Oheisella videolla pudotustesti tehdään Applen iPhone XS Maxille ja Samsungin Galaxy S10+:lle.



Lopputulos oli melkoisen ennalta-arvattava: molempien lasit rikkoutuivat. Pisteetkin toki annettiin ja niissä Apple otti hienoisen voiton. Erityisenä heikkoutena oli Galaxy S10+:n sormejälkilukija, joka lopetti toimintansa iskuista.



Mikäli Galaxy S10+:n suoriutuminen harmittaa, niin ei hätää, Samsungilla on nimittäin tarjolla keraamisella takakuorella varustettu versio, joka kestää pudotuksia merkittävästi paremmin. Valitettavasti näyttö rikkoutuu silti helposti.