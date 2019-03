Arvostelussa Samsungin langattomat Galaxy Buds -kuulokkeet

Tekniset tiedot

Ulkonäkö ja rakenne

Toiminnot ja käytettävyys

Ääni

Yhteenveto

Samsung Galaxy Buds









Langattoman kuulokkeet ovat viimeisten muutaman vuoden saatossa parantuneet merkittävästi, kun sekä Bluetooth, akkuteknologia että piiriteknologia on kehittynyt olennaisesti.Toki langattomia over-ear-kuulokkeita on ollut jo jonkin aikaa, joskin uusimmat ja parhaimmat niistä ovat nostaneet entisestään rimaa kovasti ylemmäs . Nyt tarjolla on tosin täysin langattomasti toimivia ja hihnattomia nappikuulokkeitakin.Niistä tunnetuimmat ovat varmasti Applen AirPodsit, jotka tunnistaa varmasti ulkonäöstä. Muutkin valmistajat ovat tietysti esitelleet omaa näkemystä uuden ajan nappikuulokkeista.Yksi uusimmista ja kenties yksi varteenotettavimmista vaihtoehdoista ovat Samsungin uudet Galaxy Buds -kuulokkeet. Niinpä kokeilimme Galaxy S10 -älypuhelimen yhteydessä julkistettuja kuulokkeita.Nappikuuloke, langaton ja hihnatonBluetooth 5.0 (A2DP, AVRCP, HFP)Kuulokkeet: 58mAh, Kotelo: 252mAh6 tuntia musiikkiaKiihtyvyysanturi, etäisyysanturi, magneettikentän sensori ja kosketusalustaVähintään Android 5.0 ja RAM 1,5GBValkoinen, musta, keltainenGalaxy Budsit eivät näytä erityisen viehättäviltä kuvissa, mutta ensituntuma laitteesta ladattavine koteloineen on kuvia miellyttävämpi. Testissä olevat valkoiset kuulokkeet ovat jokseenkin tylsä ilmestys, mutta tarkempi tarkastelu luo niistä paremman kuvan.Kotelon pehmeä viimeistely tuo laitteeseen hieman luksuksen tuntua, kuten tuovat niin kotelon kuin itse kuulokkeiden tarkka viimeistely. Kuulokkeet istuvat helposti kotelon koloihin, mutta väljyydestä huolimatta kotelon suljettua ne pysyvät tiiviisti paikalla kovemmassakin menossa.Maltillisten L/R-merkintöjen, Samsungin ja AKG:n logojen sekä USB-C-liittimen lisäksi kotelosta löytyy vain kaksi pientä LED-valoa, jotka ilmoittavat kotelon tai kuulokkeiden latauksesta. Koteloa voi ladata USB-liitännän lisäksi langattomasti.Kuulokkeiden muotoilu vaikuttaa ensiksi hieman erikoiselta ja monimutkaiselta, mutta olipa kyseessä sitten audioinsinöörin luonnos tai markkinointitiimin oivallus, niin korvassa ne toimivat yllättävänkin hyvin.Painoa kuulokkeilla on vain 5,6 grammaa, joka on toki enemmän kuin Applen AirPodseilla, mutta ne ovat silti erittäin kevyet. Missään vaiheessa ne eivät myöskään tuntuneet tippuvan korvasta, edes esimerkiksi juostessa. Toki kovemmassa melskeessä se on aina mahdollista, mutta oletin sen ennen testiä olevan suurempi ongelma kuin itseasiassa on.Pakkauksessa tulee mukana parit eri koon siivekkeet, sekä kolmen eri koon tulpat, joilla kuulokkeet saa sopimaan hyvin korviin todennäköisesti melkoisen isolle osalle väestöstä.Samsung tarjoaa nappikuulokkeilleen monipuoliset toiminnot kosketusalustojen sekä älypuhelinsovelluksen avulla. Fyysisiä nappeja ei löydy, joka ei yllätä näin pienissä ja täysin langattomissa nappikuulokkeissa.Tärkeimmät toiminnot pystyy tekemään kosketuksillä, jotka ovat osittain muutettavissa. Perustoiminnot ovat yksi kosketus, joka keskeyttää tai jatkaa toistoa, kaksoiskosketus, joka vaihtaa kappaleen seuraavaan tai vastaa puhelun tai lopettaa sen, sekä kolmoiskosketus, joka vaihtaa kappaleen edelliseen.Neljäs toiminto, pitkä kosketus, on vaihdettavissa Galaxy Wear -sovelluksen Touchpad-osiosta. Sen voi asettaa avaamaan ääniavustajan (Samsung-laitteissa Bixby tai ei-Samsung Androideissa Google Assistant), muuttamaan äänenvoimakkuutta (oikeasta kuulokkeesta ylös, vasemmasta alas) tai käynnistämään nopean taustaäänitilan.Jälkimmäinen toiminto hiljentää käynnissä olevan musiikin ja laittaa nk. Ambient soundin päälle. Tämä tarkoittaa, että kuulokkeiden mikrofonit nauhoittavat ääntä ja soittavat sen korvaan, jotta kuulet esimerkiksi sinua häiritsemään tulleen työkaverin.Näiden toimintojen lisäksi kuulokkeita ei pysty ohjaamaan ilman Galaxy Wear -ohjelmistoa. Sovelluksessa puolestaan pystyy valitsemaan taajuuskorjaimen eri asetuksia, näkemään kuulokkeiden akkuvarauksen, laittamaan taustaäänet päälle, etsimään hukassa olevat kuulokkeet sekä valitsemaan sovellukset, joista välitetään ilmoitukset.Akkukestoksi Samsung kertoo 6 tuntia, jonka jälkeen kuulokkeet tulee ladata kotelossa. Kotelosta löytyy suurempi akku, joka tarjoaa reilut neljä täyttä latausta. Akkukestossa ei kyse ole myöskään pelkästään laboratoriaolosuhteissa saavutettu maksimi, johon ei päästäisi tosielämässä. Testissä kuuden tunnin akkukesto oli hyvinkin toistettavissa.Akkukesto on siis vakuuttava, sillä melkoisesti suuremmalla akulla varustetut AirPodsit tarjoavat vain 5 tuntia musiikkia. Täyteen ladattu AirPods-kotelo tarjoaa Galaxy Budsien tavoin reilut neljä täyttä latausta.Kaikki toiminnot lukuunottamatta kahta toimivat testissämme moitteetta. Ongelmia esiintyi kolmoiskosketuksen kanssa, joka ajoittain rekisteröityi yhtenä tai kahtena kosketuksena. Niinpä olisikin mukava, jos Samsung lisäisi ohjelmistopäivityksessä esimerkiksi swipe-eleitä, kuten Sonyn WH-1000XM3:ssa, näillä toimintoja saataisiin helpommin käytettäviksi, eikä tarvittaisi vaikeita kolmoiskosketuksia, joista yksi saattaa helposti mennä ohi kosketusalustasta.Toinen ongelmallisista toiminnoista oli Ambient sound -tila. Kosketusalustaan tarjolla oleva pikainen ambient-tila toimi moitteetta, mutta jatkuvan taustaäänitilan kanssa läpi päässyt ääni ei vaikuttanut toimivan aivan liukusäätimen osoittamalla tavalla.Samsung julkaisi kuitenkin maaliskuussa päivityksen R170XXU0ASC4, joka korjasi jälkimmäisen ongelman kokonaan.Näin ollen pieneksi ongelmaksi jäi vain edelliseen kappaleeseen siirtyminen.Äänenlaadun osalta odotukset eivät olleet kovin korkealla, vaikka Samsung mainostaa niitä 2016 ostamansa audio-yhtiö AKG:n nimellä. Pian tosin epäilykset heikosta toistolaadusta todistettiin vääriksi, ja äänenlaadun taso oli itseasiassa hieman nolostuttavankin hyvä.Esimerkiksi erittäin laadukasta toistoa alle 100 euron langattomissa kuulokkeissa tarjoavat OnePlussan Bullets Wireless -kuulokkeet ovat hyvä mittari, jonka Samsungin hieman kalliimmat Galaxy Budsit selvitti selvällä erolla.Toki mielipiteet jakautuvat varmasti riippuen minkälaisesta äänentoistosta pitää, mutta allekirjoittaneen korviin Galaxy Budsit ovat erinomaiset juuri äänenlaatunsa takia, joka ei ole kovin tavallista täysin langattomissa in-ear-kuulokkeissa.Galaxy Budsit eivät tarjoa markkinoiden mahtipontisinta toistoa matalilla taajuuksilla, mutta toisaalta kovillakaan volyymitasoilla basso särise pahasti, kuten kilpailevilla kuulokkeilla on tapana. Trebleosastolla korville varsin epämiellyttävää sivuääntä esiintyy enemmän täydellä äänenvoimakkuudella, mutta senkin suhteen kuulokkeet toimivat melkoisen hyvin.Taajuuskorjain tarjoaa mukavat vaihtoehdot, joista löytyy todennäköisesti vaihtoehto niin monenlaiselle musiikille kuin puheohjelmillekin. Kustomoitava taajuuskorjain olisi toki kiva lisäys.Kaikkiaan toisto on puhdasta ja erittäin kirkasta, mutta bassovahvaa, joka varmasti miellyttää monipuolisesti musiikkia kuluttavia. Selkeästi AKG:lla todella tiedetään mitä äänentoiston kanssa on tehtävä, jotta musiikki paitsi kuuluu niin myös saa hymyn suupielille.Äänentoiston osalta Galaxy Budsit ovat erinomaiset ja se lienee ykkössyitä miksi valita juuri nämä langattomat nappikuulokkeet itselle.Yksi lisähuomio äänenvoimakkuudesta on tehtävä. Galaxy Buds -kuulokkeet tarjoavat oman äänenvoimakkuuden säädön (Touchpad), joka toimii erillään esimerkiksi älypuhelimen äänenvoimakkuudesta. Niinpä asetus on hyvä ottaa huomioon ennen, jos äänenvoimakkuus ei tunnu menevän tarpeeksi lujalle.Galaxy Buds -kuulokkeet vaikuttivat San Franciscon julkistustapahtumassa olevan melkoisen nopeasti sivuutettu lisälaite. Käytännössä ne jäivät parhaiten mieleen lisälaitteena, jolla esiteltiin Galaxy S10:n uutta kaksisuuntaista latausta. Yhtiö jakeli tapahtumaan kutsutuille Galaxy Buds -kuulokkeita, josta helposti tulee halpa mielikuva. Hintaa toki Galaxy Budseilla on peräti 159 euroa, joten aivan halvimmasta päästä ne eivät todellakaan ole edes langattomissa kuulokkeissa, vaikka hieman Applen AirPodseja edullisempi ovatkin.Kun alkuun ei-kovin-mairittelevalta vaikuttavasta ulkonäöstä ja Samsungin vähäeleisestä julkaisusta pääsee ylitse, niin Galaxy Budsit paljastuvat erittäin oiviksi kuulokkeiksi. Ne istuvat erittäin hyvin päähän huolimatta paksuhkosta profiilista, ja eivät kertaakaan tippuneet päästä, vaikka testissä heiluttiin niin paljon että päätä heikotti.Kosketusalustat eivät ole täydellinen tapa ohjata kuulokkeita, mutta ohjelmistolliset korjauksetkin päivitysten muodossa ovat mahdollisia, kuten testijakson aikana huomattiin.Miellyttävin yllätys koettiin äänentoiston osalta ja niinpä voikin väittää, että jo pelkästään sen perusteella nämä on syytä ottaa tosissaan ja aitona vaihtoehtona mille tahansa langattomille nappikuulokkeille.Toki on huomattava, että kaikki eivät ole valmiita sijoittamaan 159 euroa kuulokkeisiin, jos esimerkiksi aiemmin mainitut 69 euron Bullets Wirelessit kelpaavat. Samsung on kuitenkin luonut langattomat kuulokkeet, jotka tarjoavat paremman äänentoiston, paremmat ominaisuudet ja käytännöllisemmän latausratkaisun.