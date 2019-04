Applen 5G-suunnitelmat ajautuivat ongelmiin – Intelin modeemit eivät ehkä kelpaa

suunnitelmat vuonna 2020 julkaistaviensuhteen on ajautumassa pahoihin ongelmiin, sillä puhelimiin suunniteltujen modeemien kehitys ei ole sujunut odotetulla tavalla, kertoo Fast Company . Ongelmista kertoi myös UBS:n analyytikko Timothy Arcuri.Tavoitteena on ollut, että vuoden 2020 puhelimissa Apple käyttäisi Intelin XMM 8160 -mallista 5G-modeemia. Jotta tämä onnistuisi, Intelin pitäisi pystyä toimittamaan modeemin sample-versio Applelle tämän vuoden kesän alussa ja valmis modeemi pitäisi olla Applen käytössä vuoden 2020 alussa. Applen sisällä on kuitenkin virinnyt pelkoja, ettei Intel tule pystymään tähän aikatauluun.Intel ei ole myöskään välttämättä erityisen motivoitunut panostamaan modeemin kehitykseen Applen vaatimusten edellyttämällä tavalla, sillä Intelin marginaalit ovat melko pienet ja se tienaisi paremmin varaamalla tuotantolinjat palvelinpiirien tuotantoon. Mikäli Intel ei pysy aikataulussa, Applen tulisi löytää ensi vuoden puhelimiinsa vaihtoehtoinen modeemitoimittaja.Applen on kerrottu olleen yhteydessä jo MediaTekiin ja Samsungiin, jotka voisivat tarttua Applen tarjouspyyntöön. Qualcommin tarjontaan Apple ei välttämättä koske käynnissä olevan patenttiriidan takia.Apple kehittää parhaillaan yli tuhannen insinöörin voimin omaakin 5G-modeemia. Sen on tarkoitus kuitenkin valmistua vuoden 2021 iPhonea varten, joten se ei ennätä tarjoamaan pikaista apua.