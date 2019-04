Nyt voit rajoittaa kuka voi lisätä sinut WhatsApp-ryhmiin

Pikaviestipalvelu on tullut uusia asetuksia , joiden avulla voit rajoittaa holtitonta keskusteluryhmiin lisäilyä.Uudet asetukset mahdollistavat keskusteluryhmään lisäävien henkilöiden rajoittamisen sinun kontaktilistasta löytyviin henkilöihin. Vaihtoehtoisesti voit myös estää niin tuttuja kuin tuntemattomiakin lisäämästä sinua ryhmään tai sitten voit antaa kaikille mahdollisuuden lisätä sinut ryhmään. Rajoitusvalintojen kautta WhatsApp pyrkii estämään keskusteluryhmissä leviävää misinformaatiota.Esimerkiksi Brasilian viime vuoden vaaleissa WhatsAppin käyttäjiä lisättiin poliittisiin keskusteluryhmiin automatisoidusti ja heitä altistettiin näin huhuille ja väärille tiedoille. Vastaavia toimia on käytetty esimerkiksi Intiassa. Aiemmin ryhmälisäykset on voinut estää vain blokkaamalla ryhmän ylläpitäjä.