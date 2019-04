Netflixistä hävisi AirPlay-tuki

-sovelluksistaansa tuen Applen-suoratoistotekniikalle, jonka avulla esimerkiksi puhelimessa toistuneen videon pystyi lähettämään television näytölle. AirPlay-tuen poistumista perustellaan teknisillä rajoituksilla.Netflix on tukenut AirPlaytä vuodesta 2013 lähtien, joten ominaisuuden häviäminen yllättäen oudoksuttaa monia. Asialla ei välttämättä ole yhteyttä Applen maaliskuussa esittelemään TV+-suoratoistopalveluun, koska palvelun teknisillä heikennyksillä Netflix tuskin parantaa kilpailuasetelmian Applen laitteissa. AirPlay-tuen häviäminen liittynee todennäköisemmin sisältöjen vahvempiin suojausmekanismeihin.Netflixillä on laaja sovellus- ja laitetuki, joten AirPlay-tuen puuttuminen ei liene kovin suuri ongelma: sovellus kun todennäköisesti on olemassa laitteelle, joka esittäisi AirPlay-striimiä.