iPhone XS:n seuraajasta tulossa isompi – Ottaa mallia halppismallista

on korottamassa nykyisen-puhelinmallin seuraajan näytön kokoa 6,1 tuumaan tänä vuonna, kertoo japanilainen Macotakara-verkkosivusto . iPhone XS:n näyttö on kooltaan 5,8-tuumainen, mutta edullisemmassa iPhone XR:ssä on 6,1-tuumainen näyttö.Macotakaran mukaan tämän vuoden iPhone-mallit tulevat säilyttämään aiemmista malleista tutun Lightning-portin, vaikka iPadeissa onkin otettu käyttöön USB-C-liitäntä. Apple aikoo pakata puhelimen myyntipakkaukseen kuitenkin USB-C-Lightning-laturikaapelin sekä 18 wattisen laturin. Puhelimien akku siis latautuu täyteen nopeammin, vaikka akkujen kapasiteetin on huhuttu kasvavan nykyisestä.Sivuston mukaan Apple aikoisi lisätä huippumalleihin kolmikennoisen kameran. Ajatuksena on laajentaa kameran zoom-aluetta. Aiemmin kolmannen kameran ajateltiin toimivan syvyyden mittaamisessa, mutta nämä suunnitelmat on päätetty iPhonien osalta lopettaa. Syvyyskamera aiotaan kuitenkin lisätä vuonna 2020 julkaistavaan iPadiin.