Qualcommilla odotetaan Applen puhelinsoittoa – 5G-iPhone vastatuulessa

Viime viikolla uutisiin putkahti tietojakohtaamista ongelmista-puhelimien kehityksessä. Yhtiön modeemitoimittajaksi yltänyt Intel ei nimittäin välttämättä saa-modeemiaan välttämättä valmiiksi Applen vaatimassa aikataulussa.Intelin pitäisi käytännössä saada 5G-modeeminsa sample-malli valmiiksi kesään mennessä ja modeemin lopullinen version tulisi olla valmis vuoden 2020 alussa, jolloin Apple ehtisi lisäämään piirin vuoden 2020 iPhoneihin. Intel on ilmeisesti jo myöhästynyt aiemmista tavoitteista, minkä takia Apple ei ole kovin toiveikas Intelin toimituskyvyn suhteen.Tästä syystä Apple on pohtinut Intelin korvaamista Samsungin tai MediaTekin modeemeilla. Qualcomm olisi myös yksi vaihtoehto, mutta käynnissä oleva patenttiriita Applen kanssa voi nousta esteeksi.Qualcommilta on kuitenkin viestitty , että yhtiön puolesta modeemeja voidaan kyllä tarvittaessa toimittaa Applelle. Qualcommin puheenjohtaja Cristiano Amonin mukaan Applella on heidän puhelinnumero, johon voi soittaa koska vain.Apple kehittää parhaillaan omaa 5G-modeemia. Piiri kuitenkin valmistuu vasta vuonna 2021, joten se ei ehdi vuoden 2020 iPhoneihin.