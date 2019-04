Huawei ei tarjoa 5G-modeemiaan ulkopuolisille – Applen kohdalla voidaan tehdä poikkeus

Vaikkamodeemit toimittavalla Intelillä vaikuttaisi olevan ongelmia-modeemin kehityksen kanssa, ei Applella välttämättä ole ongelmia 5G:hen siirtymisen kanssa. Kun Intelin ongelmat tulivat viime viikolla ilmi, on kilpailijat ilmaisseet valmiuksistaan toimittaa 5G-modeemeja Applelle.Applen on tarkoitus siirtyä 5G-aikaan vuonna 2020, mutta Intelin modeemi ei välttämättä ole valmis tarpeeksi ajoissa. Mikäli Apple ei löydä korvaavaa toimittajaa, ei Apple pystyisi siirtymään 5G:hen ennen vuotta 2021.Aikaisempien iPhonien modeemit toimittanut Qualcomm on jo ilmaissut olevansa halukas osallistumaan vuoden 2020 modeemitoimituksiin. Samaan kuoroon on ottanut nyt osaa Huawei , joka kertoo sen Balong 5000 -nimisen 5G-modeemin olevan Applen käytettävissä. Huawei on aiemmin kertonut, että sen modeemit on tarkoitettu yhtiön sisäiseen käyttöön, eikä se siten myy niitä ulkopuolisille. Applen kohdalla se näyttää olevan valmis tekemään poikkeuksen.Muita mahdollisia kumppaneita olisivat Samsung ja MediaTek.