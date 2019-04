Snapchat julkaisi vihdoin Androidille optimoidun sovellusversion

Nuorten suosiossa oleva Snapchat on pitkään saanut kritiikkiä Android-sovelluksestaan. Sen on sanottu olevan tehosyöppö ja muutenkin huonosti optimoitu Androidin kirjavalle laitekannalle.Nyt tilanteeseen on tullut parannus, sillä sovelluksesta on julkaistu vihdoin uusi versio pitkän odotuksen jälkeen. Snapchatin toimitusjohtajalupasi vuoden 2017 lopulla yhtiön julkaisevan sovelluksesta täysin Androidin ehdoilla suunnitellun version. Helmikuun lopulla Spiegel lupasi sen saapuvan ennen vuoden 2019 loppua.Nyt, odotettua aikaisemmin, sovelluksen uusi versio on saatavilla. Sovelluksen ulkonäkö ei ole muuttunut, mutta sen pitäisi olla kevyempi ja nopeampi ja siten mukavampi käyttää. Sovellusversion ei pitäisi myöskään kärsiä yhtä paljon suorituskykyongelmista kuin edeltäjiensä.Lopullinen tuomio Androidille optimoidun sovelluksen onnistumisesta jää kuitenkin sen käyttäjille.