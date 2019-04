WhatsApp on vihdoin tulossa iPadille!

lähti aikoinaan liikkeelle älypuhelimille suunnattuna pikaviestisovelluksena, jonka avulla voi viestitellä mielin määrin kenelle tahansa datasiirron avulla. Sittemmin palvelu on toiminut älypuhelimen kanssa linkitettynä sovelluksen myös PC:llä ja webissä.iPadille tai tableteille WhatsAppia ei ole kaikesta huolimatta julkaistu, mutta WABetaInfo-sivuston salapoliisityön perusteella palvelusta on kuitenkin kehitteillä iPad-versio . Parhaimmillaan WhatsAppin voisi ladata iPadiin jo sovelluksen seuraavan päivityksen julkaisun jälkeen. Sovellukseen kirjaudutaan puhelinnumeron avulla.Toiminnollisesti iPad-sovellus on samanlainen kuin iPhone-sovelluskin, mutta käyttöliittymää on optimoitu suuremmalle näytölle sopivaksi. Lisäksi sovellusta voi käyttää niin pysty- kuin vaaka-asennossakin. Ääni- ja videopuhelut onnistuvat niin ikään iPad-sovelluksesta käsin.Jää nähtäväksi koska iPad-sovellus julkaistaan virallisesti.