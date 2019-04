Facebook liittää Messengerin takaisin Facebook-sovellukseen?

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging



Tip @Techmeme pic.twitter.com/LABK7qrk0e -- Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 12, 2019

Facebookilla on ollut viestisovellus Messengeristä mobiilisovellus jo noin 8 vuoden ajan, mutta se teki viisi vuotta sitten kovasti kiistellyn liikun, jossa Messenger poistettiin Facebook-sovelluksesta kokonaan.Tämän jälkeen viestittely ei enää onnistunut yhden sovelluksen avulla vaan Messengerin käyttämiseen tarvittiin erillinen ominaisuuden nimeä kantava sovellus. Messenger on kuitenkin jatkanut kasvamistaan ja tavoittaa nykyisin yli miljardi ihmistä, mutta ei ole onnistunut ohittamaan suosiossa yhtiön toista viestintäalustaa, WhatsAppia.Saattaa olla, että Facebook etsii uutta kasvua yhdistämällä Messengerin jälleen Facebook-sovellukseen.Sovellusominaisuuksia paljastava Twitter-persoona Jane Manchun Wong on esitellyt Twitterissä kuvia, joista ilmenee, että Facebook saattaa olla tuomassa Messengerin jälleen osaksi Facebook-sovellusta.Messenger-nappi Facebook-sovelluksen kulmassa ei avaakkaan enää erillistä Messenger-sovellusta, vaan Facebook-sovelluksen Chat-osion, josta löytyy omat Facebook-kontaktisi.Kokeiluvaiheessa oleva ominaisuus sisältää tällä hetkellä vain perusominaisuudet, joten esimerkiksi puheluihin tai jopa kuvan lähettämiseen tarvitsee vielä erillisen sovelluksen.