jaovat taistelleet oikeudessa:n akkuongelmien takia. Yhdysvaltalaisen ryhmäkanteen mukaan Nexus 6P -puhelimet ovat ajautuneet loputtomiin sammumiskierteisiin, joista sekä Google että Huawei ovat olleet tietoisia, mutta asialle ei ole tehty mitään.Oikeustapauksessa ollaan pääsemässä sovintoratkaisuun , jossa Google ja Huawei ovat luvanneet maksaa Nexus 6P:n ostaneille 400 dollarin korvauksen. Korvausta hakevien pitää osoittaa ongelmien ilmeneminen. Google tarjosi aiemmin viallisten Nexus 6P:n omistajille mahdollisuutta vaihtaa puhelin Pixel XL:ään – mikäli tähän tarjoukseen on tarttunut, on mahdollisuus saada 10 dollarin korvaus vielä päälle.Oikeuden on vielä vahvistettava sovintosopimus.