Hittipalvelu Uber listautuu pörssiin

Kyytipalveluon kerännyt historiansa aikana valtavat määrät pääomasijoituksia, mutta nyt yhtiö aikoo listautua pörssiin. Aiemmin tänä vuonna Uberin kanssa Pohjois-Amerikan markkinoilla kilpaileva Lyft listautui pörssiin niin ikään.Uberin liikevaihto vuonna 2018 oli Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle välitetyn S-1-dokumentin mukaan 11,27 miljardia dollaria, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 7,93 miljardia dollaria. Kasvu on siis ollut kova, mutta yhtiön käyttökate on voimakkaasti pakkasen puolella: jopa 1,85 miljardia dollaria. Uber kirjasi kuitenkin 997 miljoonan dollarin tuloksen viime vuodelta Grabin ja Yandexin kanssa solmittujen yhteistyödiilien ansiosta.Käyttäjien määrä on niin ikään ollut kasvussa. Uberin alustojen kuukausittaisten käyttäjien määrä oli 91 miljoonaa kappaletta viime vuoden lopulla, edellisvuodesta määrä kasvoi 35 prosentilla.Uberin markkina-arvon odotetaan olevan listautumisessa yli 100 miljardia dollaria