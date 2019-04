Skype päivittää iOS- ja Android-sovelluksen: Tuki näytön jakamiselle

Aikoinaan Skypen ja videopuheluiden välille pystyi vetämään käytännössä yhdysmerkit, mutta nykyisin kilpailu pikaviestimissä ja videopuheluitakin tarjoavissa sellaisissa on paljon kovempaa.



Onneksi näin, sillä se on tarkoittanut, että myös Skype joutuu parantamaan sovelluksiaan. Niinpä uudessa esiversiossa Skype tarjoaa jälleen uusia ominaisuuksia.

Mobiilikäyttöjärjestelmien (Android ja iOS) Skype-sovellukset ovat beetaversiossa päivittyneet niin, että nekin tukevat nyt näytön jakamista. Ominaisuus on todettu erittäin käytännölliseksi tietokoneilla, mutta käyttökohteita löytyy varmasti myös mobiililaitteilla niin yritys- kuin yksityiskäytöstäkin.



Ominaisuus on lisäksi saatavilla melkoisen rajoitetusti mobiililaitteilla ja pahimmat kilpailijatkaan eivät sitä tue, joten se on selkeä etu Skypelle.



Tässä vaiheessa ominaisuus on saatavilla vain Skype Insiders -testaajille, mutta se todennäköisesti saapuu piakkoin myös muille.