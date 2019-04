Uusi älypuhelinten kamerakunkku myi Kiinassa loppuun kymmenessä sekunnissa

Kiinalaisvalmistajat ovat pikavauhtia valtaamassa älypuhelinmarkkinoita Applelta ja Samsungilta. Näistä suurin uhka korealais- ja yhdysvaltalaisjäteille on Huawei, joka on kertonut tavoittelevansa markkinoiden ykköspaikkaa jo ensi vuonna.Huawein suosiossa on paljon järkeä, sillä mm. kameran osalta P-malliston ja Mate-sarjan huippupuhelimissa on paljon kiitettävää. Tästä kertoo tietysti parhaiten uusimman P30 Pro -mallin ykköspaikka kameratestaaja DxOMarkin listoilla.Kiinassa Huawei P30 onkin ollut valtavassa suosiossa, kuten olettaa sopii. Kotimaansa markkinoilla järjetetty ennakkomyyntikampanja myytiin nimittäin loppuun vain kymmenessä sekunnissa, kertoo GSMArena Huawein mukaan liikevaihtoa kertyi 200 miljoonaa juania eli noin 26 miljoonaa euroa eli 2,6 miljoonaa euroa jokaista sekuntia kohden. Eri mallien hintavaihtelun perusteella laitteita myytiin siis jotain 30 000 ja 50 000 kappaleen välimaastosta.Myyntitilastoja ei kerrota, joten tietoa ei ole kuka laitteet on ostanut, mutta Tmall-jälleenmyyjän mukaan 60% yli 3 miljoonasta palvelussa P30-laitteita hakeneista on ollut naisia.