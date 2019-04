Vuoto: Galaxy Note 10 saapuu kahtena versiona

Samsungin uuden Galaxy S10 -lippulaivapuhelimen julkaisusta ei ole kulunut vielä kauaakaan, mutta katseet ovat jo Samsung-faneilla varmasti tulevassa Note-mallissa.Erityisesti tehokäyttäjien unelmapuhelimena vuosikaudet pidetty Galaxy Note saapuu uutena versiona jälleen alkusyksyllä, mutta ensimmäiset vuodot ovat jo löytäneet tiensä verkkoon. SamMobilen tietojen mukaan tuleva Galaxy Note saapuu nimittäin kahtena mallina, jotka tunnetaan mallinimillä SM-N970 ja SM-N975. Kyse ei myöskään ole pelkästään esimerkiksi Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoille suunnitelluista eri malleista, vaan niillä on myös olennaisia ominaisuuseroja.Mallien koko, näytön koko ja muut speksit vaihtelevat kahden mallin välillä, joka viittaisi nykyisistä huippupuhelimista tuttuun normaalikokoiseen ja plus-kokoiseen malliin.Näytön koon lisäksi huhuissa on ollut esimerkiksi kolmois- ja neloskamerajärjestelmät, ja olettaa saattaa, että kameran lisäksi myös akku on kookkaampi plus-mallissa.Molemmista on myöskin tulossa vielä oma 5G-versio, mutta sen saatavuus on rajoitetumpaa.Galaxy Note 10 esitellään todennäköisesti elo, kuten sen edeltäjä Galaxy Note 9 (kuvassa).