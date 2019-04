Apple laittaa rahan haisemaan – Pelikehittäjille jaetaan rahaa

aikoo laittaa rahan palamaan saadakseen uudet palvelut nousukiitoon. Yhtiö on satsannut TV+:n sisältöihin reippaasti, mutta sen lisäksi yhtiö upottaa satoja miljoonia dollareita uuteen Arcade-pelipalveluun.Maaliskuussa paljastettu Apple Arcade -pelipalvelun idea on paketoida maksulliset mobiilipelit yhteen kuukausimaksulliseen tilaukseen, minkä toivotaan madaltavan kynnystä pelata maksullisia pelejä-liiketoimintamalliin pohjaavien pelien sijaan. Mukaan tuleville pelikehittäjille kuukausimaksu jaetaan peleissä käytetyn ajan mukaan.Kuluttajilta perittävien kuukausimaksujen lisäksi Apple yrittää houkutella kehittäjiä mukaan palveluun erilaisilla insentiiveillä. Yhtiö esimerkiksi maksaa ekstra peleistä, jotka ovat eksklusiivisia Arcade-palvelussa edes määräajan. Financial Timesin mukaan Apple saattaa panostaa palvelun sisältöön jopa 500 miljoonalla dollarilla.