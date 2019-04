Engadget uutisoi viikko sitten tiedoista, joiden mukaan kiinalainen Huawei olisi valmis joustamaan strategiastaan ja tarjoaa omaa 5G-modeemiteknologiaansa Applen iPhoneihin. Huawein perustaja ja toimitusjohtajaMarkkinoilla liikkuvien huhujen mukaan Applen nykyisellä modeemikumppanilla Intelillä olisi vakavia ongelmia 5G-modeemin kehityksen kanssa. Apple tarvitsisi modeemin sample-version kesään mennessä ja valmiin modeemin ensi vuoden alkuun mennessä, jotta se voisi lisätä sen syksyllä 2020 julkaistavaan puhelimeensa. Intel on tähän mennessä ilmeisesti myöhästynyt aiemmista aikamääreistä, minkä takia Apple ei ole erityisen luottavainen Intelin kykyyn noudattaa aikataulua.Muut piiritoimittajat ovat hyökänneet välittömästi apajille. Qualcomm on ilmaissut, että Apple voi soittaa sille koska tahansa, vaikka yhtiöt käyvätkin parhaillaan oikeustaistelua. Huawei on nyt myös julkisesti tarjonnut teknologiaansa Applen käyttöön, vaikka Android-valmistajille se ei aio tarjota Balong 5000 -modeemia. Muita modeemitoimittajia voisivat olla Samsung ja MediaTek.