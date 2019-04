Google lupaa – Uudet Pixelit tulevat jo parin viikon päästä

-puhelimet esitellään tyypillisesti syksyisin, kun uusi-käyttöjärjestelmä on valmis julkaistavaksi. Tällä kertaa kaavasta poiketaan hieman, sillä hakukonejätti on tuomassa markkinoille hieman edullisemmat Pixelit.Google Storen sivuille lisätyn teaser-mainoksen perusteella nämä uudet Pixel 3a- ja Pixel 3a XL -puhelimet tulevat saataville toukokuun 7. päivänä. Samana päivänä käynnistyy myös Google I/O -kehittäjätapahtuma.3a-mallit sisältävät yhtä laadukkaan kameran kuin viime syksynä esitellyt Pixelit, mutta muuhun tekniikkaan on tehty muutamia pieniä heikennyksiä. Esimerkiksi näytön resoluutio voi olla alhaisempi, järjestelmäpiiri hitaampi ja kuoren materiaali on vaihdettu muoviin.Suomen Google Storessa ei enää nykyisin myydä puhelimia, joten samankaltaista teaser-mainostakaan ei kaupassa ole.