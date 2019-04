Yllätyssovinto – Apple ja Qualcomm hylkäävät toisiaan vastaan nostetut kanteet

ja ovat yllättäen päässeet sopuun matkapuhelinteknologian lisensointiin liittyvässä oikeustaistelussa, jossa Apple syytti piirijättiä epärehdistä lisensointimallista. Qualcomm on vuorostaan syyttänyt Applea teknolgian luvattomasta käytöstä ja onnistunut muutamissa maissa saamaan iPhoneille tuontikiellon.Nyt saavutetun sovun myötä molemmat osapuolet luopuvat nostamistaan kanteista toisiaan vastaan. Samalla Apple ja Qualcomm näyttäisivät aloittavan jälleen yhteistyön, sillä sopimuksen yhteydessä osapuolet allekirjoittivat kuusivuotisen patenttilisensointisopimuksen ja Apple lupautui hankkimaan Qualcommin piirejä tulevina vuosina. Apple on myös lupautunut maksaman sovinnon myötä korvauksen, jonka suuruutta ei kuitenkaan paljasteta julkisuudelle.Jää kuitenkin nähtäväksi kuinka pitkäaikainen kumppanuus Applen ja Qualcommin välille muodostuu. Applen on nimittäin huhuttu kehittävän omaa modeemia, jota voitaisiin käyttää iPhoneissa jo vuodesta 2021 alkaen. Qualcommin patenttilisenssiä Apple kuitenkin tarvitsee paljon pitempään, minkä takia lisenssi kattaakin seuraavat kuusi vuotta ja siihen on kirjattu mahdollisuus kahden vuoden lisäaikaan.