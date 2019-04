Samsung tuomassa Galaxy S10:n kameralle päivityksen

Samsung on tuomassa aivan lähipäivinä uudelle Galaxy S10 -älypuhelimelleen päivitystä, joka uudistaa kameraa olennaisesti. Huhuttu uusi yömoodi on nyt virallisesti tulossa Galaxy-uutuuksien kameraohjelmistoon.Jo nykyisellään Galaxy S10:n kamerohjelmistosta löytyy nk. Bright Night -moodi, mutta sen käyttö on automaattista ja se menee päälle vain erittäin pimeissä olosuhteissa. Päivityksen myötä kameran käyttöliittymään puolestaan tulee oma Night-valinta, jolla ominaisuuden saa käyttöö milloin vain, kerrotaan SamMobilelta Tässä vaiheessa ei ole tietoa onko Samsung samalla parantanut ominaisuuden toimintaa, joka voisi olla syynä sen laajemman käytön mahdollistamiselle. Ainakaan aiemmin ominaisuus ei pystynyt kilpailemaan Pixelin Nigth Sightia ja Huawein huippulaitteiden yömoodia vastaan.Päivitys saapuu huhtikuun tietoturvapäivityksen ohessa ja on jo saatavilla ainakin Sveitsissä. Niinpä ei varmasti kestä kauaa kunnes päivitys on jakelussa myös Suomessa.