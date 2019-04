Ranska aikoo korvata WhatsAppin ja Telegramin – Julkaisi Tchap-sovelluksen

Ranska on julkaissut oman pikaviestipalvelun, jolla se yrittää korvata WhatsAppin ja Telegramin. Ajatuksen ei ole kuitenkaan luoda kansallista pikaviestipalvelua valtion rahoilla, vaan-niminen sovellus on tarkoitettu vain hallinnon työntekijöille Omalla mobiilisovelluksella Ranska yrittää siirtää valtion työntekijöiden viestiliikenne pois kaupallisten toimijoiden tarjoamista palveluista, jolloin työntekijöiden työ ei ole riippuvainen kolmansista osapuolista. Ranskan tavoitteena ei ole kuitenkaan varsinaisesti kytätä työntekijöitä, sillä Tchapin viestiliikenne on-salattua. Ohjelma on saatavilla iOS:lle ja Androidille.Tchap joutui hieman huonoon valoon heti julkaisunsa jälkeen, sillä siitä löydettiin heti vakava tietoturva-aukko. Ohjelman levitys keskeytettiin hetkeksi ja korjattu ohjelma julkaistiin uudelleen. Tchap perustuu avoimen lähdekoodin Riot-projektiin, minkä hengessä myös Tchapin koodi julkaistiin GitHubissa. Tchapin käyttö on rajattu vain hallinnon työntekijöille, mutta julkaistun lähdekoodin avulla joku halukas voi kehittää siitä muille tarkoitetun version.