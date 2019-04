Tokion olympialaiset lähestyvät – Sony käynnisti oman taksipalvelun kaupungissa

Kyytipalveluista on tullut teknologiasektorin sisällä yksi kuumimmista trendeistä. Pääomasijoittajat ovat kaataneet miljardeittain rahaa Uberiin jo vuosien ajan, mutta myös perinteisemmät teknologiayritykset ovat aktivoituneet. Esimerkiksi Apple on sijoittanut kiinalaiseen Didi Chuxingiin ja nyt Sony on käynnistänyt Tokiossa oman taksipalvelun Sony tekee yhteistyötä yhteensä viiden suuren taksiyrityksen kanssa ja se vastaa kyytipalvelun sovelluksen kehittämisestä. S.Ride-palvelun piiriin kuuluu yhteensä 10 000 taksia, mutta ne ajavat ainoastaan Tokion alueella. Suppea maantieteellinen alue ei liene ongelma, sillä Sonyn ehkä tärkein motiivi palvelun julkaisulle on Tokiossa vuonna 2020 järjestettävät olympialaiset. Olympialaisten aikaan maassa liikkunee tuhansittain turisteja, jotka käyttävät ahkerasti taksipalveluita paikasta toiseen siirtymisessä.S.Ride-sovelluksessa aiotaan hyödyntää tekoälyä muun muassa kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisessa. Sonyn mukaan se ei ainakaan toistaiseksi suunnittele S.Riden laajentamista Japanin ulkopuolelle.