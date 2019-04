Applen salaisuuksia paljastui lisää – Nämä ominaisuudet ovat tulossa

tiedetään suunnittelevan isoja lisäyksiä macOS:ään ja iOS:ään tänä vuonna. Uutiset paljastetaan kesäkuun alussa WWDC:ssä, mutta 9to5mac-sivusto on saanut jälleen vihiä niistä Apple on esimerkiksi parantanut NFC-tukea reippaasti, minkä ansiosta Applen NFC:llä varustetuilla laitteilla voidaan tulevaisuudessa maksaa esimerkiksi julkisessa liikenteessä useimmissa kaupungeissa sekä niillä voidaan lukea ID-kortteja. Siriin on lisätty myös uusia taitoja, joiden avulla avustajaa voidaan käyttää monipuolisemmin kolmansien osapuolien ohjelmien ohjaamiseen.Lisäksi Apple aikoo paljastaa WWDC:ssä uuden AR-sovellusten kehittämiseen tarkoitetun frameworkin sekä sovelluksen, jolla AR-sisältöjä voidaan luoda visuaalisemmin ja ilman koodaustaitoja. Lisäksi Apple on avaamassa mobiililaitteissa käytetyn Taptic Engine -oskillaattorin laajemmin sovelluskehittäjille.