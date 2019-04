Huawein taittuvan Mate X julkaisu lähestyy, onko se markkinoilla ennen myöhästyvää Galaxy Foldia?

Taittuvia puhelimia on kehitetty useiden yhtiöiden toimesta jo kymmenisen vuotta. Vuosi toisensa jälkeen on kuultu huhuja esimerkiksi Samsung ja LG:n tulevasta taittuvasta puhelimesta, joka vihdoin on nyt saapumassa aidosti markkinoille.Voi kuitenkin olla, että Samsungin Galaxy Fold ei olekaan ensimmäinen taittuva puhelin markkinoilla. Yhtiö on joutunut viivästyttämään Galaxy Foldin julkaisua , sillä sen näytössä on havaittu ongelmia.Tämä avaa tien Huaweille, joka on esitellyt aiemmin omaa taittuvaa Mate X -puhelinta, ja on luvannut julkaisua kesäkuussa. Hiljattain huhut ovat kuitenkin kertoneet, kenties juuri Samsungin ongelmien takia, että Huawein laite joudutaan lykkäämään peräti syyskuuhun asti.Nyt uudet sisäpiiritiedot kertovat kiinalaissivusto MyDriversille , ettei näin tule käymään. Huaweilla on edelleen tarkoitus julkaista Mate X kesäkuussa, joka voi hyvinkin tarkoittaa, että se kerkeää markkinoille ennen Galaxy Foldia.Tämä tosin riippuu pitkälti siitä kuinka kauan Samsungilla kestää korjata Foldin ongelmat. Galaxy Foldin näytön kestävyydessä havaitut ongelmat on kuitenkin hyvä syy ottaa myös Mate X:n kestävyys kovaan syyniin.Eritoten sillä Mate X:ssä näyttö on täysin laitteen ulkopuolella, joten se tulee kosketuksiin tahattomasti huomattavasti helpommin esimerkiksi taskuissa tai laukuissa olevan lian kanssa.Toivottavaa tietysti on, että molemmat yhtiöt saavat laitteet mahdollisimman luotettavina markkinoille pian, olipa ongelmia tai ei.